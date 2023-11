Derby, Mancini: "Spero vinca la Roma. Il mio gol sotto la Curva Sud..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in una lunga intervista alla Radio delle Serie A, Amantino Mancini, ex calciatore, ha parlato della sua esperienza alla Roma e del derby della Capitale. Ecco le sue parole a riguardo: "La settimana del derby è sempre impegnativa, mi scrivono e chiamano tutti. È un piacere sapere di essere rimasto nella storia non di un derby qualunque, ma del derby di Roma. Spesso faccio vedere a mio figlio il video del gol. Serve fortuna anche per i gesti tecnici meravigliosi. È stato il mio primo gol in Serie A, in quello stadio, sotto la curva Sud, il ricordo migliore che custodisco. L’atmosfera in un derby a Roma è qualcosa di spettacolare. Appena atterrato a Fiumicino i tifosi iniziarono a parlarmi subito del derby, nonostante mancassero diversi mesi; è incredibile come i tifosi vivano tutto l’anno questa sfida, non è mai una partita qualunque".

"Il derby spero lo vinca la Roma, non sarà facile perché è sempre una gara a parte. Dopo la sfida di Europa League i ragazzi devono cancellare la sconfitta e ripartire al massimo. Ovviamente seguirò il match, seguo sempre la Roma e sarà per sempre così. Sarò sempre grato a questo club per tutto quello che mi ha dato: la possibilità di fare la prima esperienza in serie A, poter diventare qualcuno, realizzare il sogno di giocare in Europa e lavorare con allenatori del calibro di Capello, Spalletti e Mourinho".