Derby, manifestazioni e chiusure: nella Capitale è allarme traffico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà una domenica di fortissimi disagi quella che attende la Capitale. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo infatti, oltre al derby tra Lazio e Roma in programma alle 18.00 allo stadio Olimpico, saranno diverse le chiusure al traffico anche in vista di altre manifestazioni. A partire dalla giornata di oggi è in programma alla Nuova Fiera di Roma la mostra felina internazionale "SuperCat Show 2023", evento che durerrà fino a domenica.

Non solo, nella giornata di domani dalle ore 6.00 alle 13.30 ci sarà la manifestazione sportiva "Corri al Tiburtino" che comporterà chiusura al traffico e deviazioni di linee bus tra via Grotta di Gregna e via Mozart. Per il derby il piano di viabilità è serrato con chiusure e divieti di sosta a lungo raggio. A completare il quadro la chiusura al traffico di via dei Fori Imperiali che si trasformerà in isola pedonale.