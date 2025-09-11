Di Napoli sicuro: "La Lazio può essere la sorpresa. Sarri mi piace..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ex attaccante Arturo Di Napoli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato di Maurizio Sarri e della sua Lazio, la quale potrebbe essere in grado di stupire tutti se sarà in grado di seguire i dettami del tecnico. Ecco di seguito le sue parole:

"Sarri mi piace, perché fa giocare bene le sue squadre. Ha tanti difetti ma anche un grande pregio: crede nelle sue idee ma si diverte soprattutto ad allenare. È un aziendalista a tutti gli effetti. Ha detto a Lotito che fa il suo calcio e che ci vuole tempo, ed è così. Lo abbiamo visto a Napoli. Lazio mina vagante? Se i calciatori entrano nei codici tattici di Sarri, la Lazio si diverte e farà grandi cose. Se si crea l'entusiasmo, la Lazio può essere la sorpresa".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.