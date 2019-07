DIRETTA - Calciomercato Lazio, chi parte e chi resta: si lavora in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha già piazzato i primi colpi in entrata. Dopo l'ufficialità di Adekanye e di Vavro, si attende ora il comunicato che ufficializzi anche la chiusura degli affari Lazzari e Jony, virtualmente già biancocelesti. Per il primo sono previste le visite mediche lunedì. Una partenza sprint del club capitolino che, dopo pochi giorni dall'apertura del mercato, ha già messo a segno quattro colpi importanti. E non è certo finita quì: il calciomercato è appena iniziato. In queste ore Tare è a Londra per incontrare alcuni procuratori. Il motivo del viaggio non è Milinkovic, per il quale invece è previsto un incontro a Formello tra Kezman e la Lazio: si deciderà a breve il suo futuro. La società biancoceleste infatti è probabile che alla fine venderà uno dei suoi top-players: gli indiziati principali sono il serbo e Luis Alberto, atteso a Roma per chiarire il suo futuro.

LAZIO, CHI PARTE: Il reparto difensivo subirà delle trasformazioni. Dopo l'arrivo di Vavro, per il quale è stata investita una somma importante, sicuramente partirà qualcuno. Wallace è il primo nome nella voce "uscite". A Londra Tare incontrerà Mendes per cercare di piazzare il brasiliano e per definire la doppia cessione di Neto e Jordao al Benfica. Alle porte del progetto Lazio ci è finito anche Durmisi che, con l'arrivo di Jony e la conferma di Lukaku, sembra essere di troppo nella rosa biancoceleste: su di lui c'è l'interesse del Besiktas. Il danese si appresta a salutare Roma dopo appena un anno. Intanto il primo a lasciare la capitale è Simone Palombi che ha firmato un contratto con la Cremonese e su cui la Lazio si è riservata il diritto di controriscatto.

LAZIO, CHI RESTA: Sembrava essere scontato il destino di Caicedo che a fine stagione aveva chiesto la cessione. E invece l'attaccante ecuadoriano potrebbe rimanere a Roma. La Lazio è disposta ad allungargli il contratto di un anno e ad aumentargli lo stipendio: le parti sono ancora distanti sulle cifre ma filtra ottimismo. Lukaku si sta allenando da diversi giorni e ad Auronzo dovrà convincere Inzaghi. Chi invece non ha bisogno di essere confermato è Joaquin Correa che la società ha deciso di premiare con un aumento dell'ingaggio. Valon Berisha partirà con i compagni per il ritiro ma non è da escludere un suo ritorno al Salisburgo: il club austriaco sarebbe una destinazione gradita, ma la Lazio in cambio vuole Dominik Szoboszlai. L'affare è complicato ma non impossibile da mettere in piedi.