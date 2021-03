Diritti Tv, ancora nessuna decisione presa dopo l'Assemblea di Lega

Doveva essere la volta buona, ma così non è stato. L'Assemblea di Lega tra i club di Serie A per la discussione sui diritti Tv per il triennio 2021-24 ha dato ancora una volta esito negativo. Si pensava che DAZN avesse convinto i club necessari per far approvare la propria proposta, ma la votazione eseguita oggi ha rivelato ancora qualche dubbio: sono stati infatti 11 i voti a favore dell'emittente britannica, mentre 8 club si sono astenuti e uno assente. Il quorum è stato fissato a 14 voti, quindi bisognerà aspettare venerdì prossimo (quando si terrà una nuova Assemblea) per capire chi si aggiudicherà la trasmissione del campionato per i prossimi anni.