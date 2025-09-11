"Djokovic è un traditore", la Serbia lo accusa e lui vola in Grecia

Un’accusa pesantissima quella che arriva dalla Serbia all’indirizzo di Djokovic. “Djokovic è un traditore”, queste le parole arrivate per bocca del presidente Aleksandr Vučić e per questo il campione di tennis sarebbe pronto a trasferirsi in Grecia... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > DJOKOVIC <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.