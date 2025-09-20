Eagles Knights Lazio Paracadutismo: la presentazione della maglia ufficiale - FOTO
20.09.2025 13:00 di Simone Locusta
In occasione della Prima Festa Latina del terzo millennio, ospitata presso il Dakota Ranch, viene presentata al pubblico oggi 20 settembre la nuova maglia ufficiale degli Eagles Knights Lazio, Campioni d’Italia 2025 nella disciplina dello Speed Skydiving e tute alari. Ecco di seguito le immagini.
