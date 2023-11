EURORIVALI - L’Atletico Madrid vince in rimonta: Simeone tiene il ritmo

TUTTOmercatoWEB.com

Continua a vincere l'Atletico Madrid. Secondo successo di fila per i Colchoneros dopo i sei gol rifilati al Champions in Champions. Battuto 3-1 il Villarreal al Wanda Metropolitano non senza difficoltà. La gara si mette subito in salita con la rete ospite di Moreno. I biancorossi la pareggiano nel primo tempo con Witsel e la vincono nella ripresa con Griezmann e Samuel Lino. Simeone, fresco di rinnovo tiene il passo delle big. Quarta posizione in classifica a -6 dalla capolista Girona, ma con una partita in meno.