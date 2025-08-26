Ex Lazio | Bologna, non solo Immobile: si ferma anche Casale. Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Doppio infortunio per il Bologna, due ex Lazio. Insieme a Ciro Immobile si è fermato anche Nicolò Casale. Il centrale ha riportato una lesione al bicipite femorale destro nella prima giornata di campionato contro la Roma, persa 1-0, e dovrà stare fuori circa 3-4 settimane. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù: "Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".

