Ex Lazio | Onazi pronto a lasciare l'Acireale in Serie D dopo solo un mese: i dettagli
Viaggia verso la fine l'esperienza di Ogenyi Onazi all'Acireale in Serie D. L'ex centrocampista della Lazio, arrivato lo scorso 23 luglio, è già pronto a lasciare il club siciliano: le parti si sono accordate per una rescissione immediata del contratto firmato davvero poche settimane fa. Negli ultimi tempi aveva già giocato tra i dilettanti in Italia con la Casertana e l'Avezzano.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.