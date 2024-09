Ex Lazio | Pancaro su Nesta e Inzaghi: "Avrebbero potuto fare di tutto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nell'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, l'ex difensore Giuseppe Pancaro ha parlato in vista di Monza - Inter e dei suoi ex compagni alla Lazio, ora allenatori, Alessandro Nesta e Simone Inzaghi. Queste le sue parole a riguardo: "Nesta e Inzaghi già allenatori in campo? Parliamo di due persone molto intelligenti, che nel mondo del calcio, una volta terminata la carriera agonistica in campo, avrebbero potuto tranquillamente ricoprire ogni tipo di ruolo".