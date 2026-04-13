Fiorentina, Gosens a Dazn: “La Lazio è partita meglio, ma la vittoria è meritata”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Al termine della gara vinta dalla Fiorentina contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn l’MVP del match Robin Gosens. Queste le sue parole: “Gol che ha un peso diverso rispetto all’andata, ci ha dato la vittoria e un grande passo verso la salvezza”.

“Non è ancora fatta ma sapevamo che questa partita era importantissima e non volevamo farci scappare l’occasione. Sono contento per il gruppo, abbiamo sofferto quest’anno ed è importante portare a casa la vittoria. Dobbiamo essere onesti: abbiamo subito preso due occasioni dalla Lazio. Non siamo partiti bene, ma poi nel calcio basta un’azione per cambiare la partita”.

“Di lì in poi abbiamo preso le misure, giocato con fiducia e compattezza. È una vittoria meritata che ci dà entusiasmo per giovedì, vogliamo crederci fino alla fine e questa vittoria e tutto quello che si porta dietro ci spingono ancora di più”.