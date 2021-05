Fiorentina - Lazio e le curve pericolose di Diletta. "Lieto evento in arrivo?"

Le ultime non sono state settimane semplici per Diletta Leotta, continuamente al centro del gossip. Dal bacio con Ryan Friedkin fino ad arrivare al lungo sfogo via social, senza dimenticare la smentita della crisi con Can Yaman ai microfoni di Striscia la Notizia. Ma le indiscrezioni sulla giornalista non sono destinate a spegnersi così presto. Chi ha avuto modo di vederla al lavoro al ‘Franchi’, in occasione di Fiorentina – Lazio, ha notato qualche “curva sospetta”. ----- GUARDA LE FOTO NELL'ARTICOLO COMPLETO ----

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.