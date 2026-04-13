Fiorentina, Vanoli a Dazn: "Lazio? Potevamo fare anche il secondo gol..."

Paolo Vanoli ai microfoni di Dazn è intervenuto per commentare la vittoria contro la Lazio: “Ci manca ancora qualcosa, faccio i complimenti ai ragazzi, avevamo anche degli uomini della Primavera in panchina, siamo stati squadra gestendo i 7 minuti di recupero. Potevamo fare anche il secondo gol con più lucidità. Siamo un gruppo, dobbiamo recuperare energie e provare a sognare anche noi con la Conference.

Spero che ci liberiamo di testa e che possiamo avere fluidità nel giocare. Abbiamo questa partita di Conference e proveremo a dare tutto per i nostri tifosi, riportandoli a sognare. Ho sempre avuto fiducia dalla società, ho solo guardato al bene della Fiorentina, quando ho firmato il contratto avevo questa responsabilità. Ci vuole pazienza in un processo, il mio compito deve ancora finire".