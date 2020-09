Follia in Germania: Leistner dell'Amburgo aggredisce un tifoso in tribuna - VD

Continua a succedere di tutto in Coppa di Germania. Dopo che l'Hansa Rostock ha concesso l'ingresso a 7500 tifosi in curva, ora tutte le attenzioni sono rivolte al match tra Dinamo Dresda e Amburgo. La gara, valida per il primo turno di DFB Pokal, termina 4-1 per i padroni di casa che passano alla fase successiva. Ma ciò che ha sconvolto tutti è ciò che è successo a fine partita. Durante un'intervista, Leistner dell'Amburgo, e anche ex del match, si è scagliato contro un tifoso avversario che stava in tribuna. Il difensore tedesco è riuscito a superare ha superato il primo cordone che ha provato a fermarlo e poi ha afferrato per la maglietta lo spettatore gettandolo per terra. Scene che nel calcio non vorremmo mai vedere.

Toni #Leistner, difensore dell'Amburgo, al termine della partita contro la Dynamo Dresda - persa 4-1 dalla sua squadra, era pure il suo esordio assoluto con l'HSV - è andato in tribuna e ha aggredito un tifoso di quella che peraltro è la sua ex squadra.pic.twitter.com/Krz8C5n7QG — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) September 14, 2020

