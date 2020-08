Giornata Internazionale del Cane, quanti amici a quattro zampe nella Lazio

Solitamente si pensa, erroneamente, che i giocatori, dato che guadagnano stipendi esorbitanti, abbiano vite perfette: case enormi, nessun problema per la testa e sempre con il sorriso per poter praticare il lavoro più bello. Sicuramente avranno tante agevolazioni, ma avranno anche i loro momenti di debolezza. Per questo la famiglia svolge un ruolo fondamentale per la stabilità mentale del giocatore ed avere un amico a quattro zampe dentro casa può solo che aumentare l'amore in circolo e dividere i pensieri.

CANI BIANCOCELESTI - Proprio oggi, 26 agosto, si celebra la Giornata Internazionale del Cane: animale disposto ad amare incondizionatamente e capace di essere fedele più di ogni altro umano. Ma tra i giocacatori della Lazio, quanti vantano la compagnia di un amico a quattro zampe? Acerbi, come si nota dalle foto postate su Instagram, può godere della compagnia del suo piccolo Leone, un bulldog francese. Djavan Anderson, oltre alla compagna Annelot, ha al suo fianco Django, a cui ha anche aperto un profilo Instagram. Manuel Lazzari è invece accompagnato dal fedele barboncino. Patric avrebbe voluto un cane, ed effettivamente Correa glielo aveva anche regalato, ma ha poi scoperto che fosse tutto uno scherzo da parte del compagno di squadra. Danilo Cataldi ne ha addirittura due, che faranno compagnia al primogenito Tommaso. Anche il durissimo Leiva, che in campo è sempre meglio essergli compagno che avversario, dimostra la sua dolcezza con il suo meraviglioso volpino. Il Sergente Milinkovic ha arruolato un bulldog francese all'interno della sua armata. Correa, in assenza della sua amata, vanta la presenza di due fedelissimi compagni. Sicuramente tutti questi piccoli amici scodinzoleranno all'impazzata quando sentiranno l'inno della Champions League.