Il CorSport in prima pagina: "Mihajlovic deve fermarsi" - FOTO

Il Bologna ha iniziato giovedì il ritiro senza il suo allenatore. La versione ufficiale era di un Mihajlovic influenzato, che sarebbe tornato a breve a dirigere la sua squadra. La prima pagina del Corriere dello Sport di domani mattina invece riporta che il tecnico annuncerà uno stop per motivi di salute: gli esami clinici ai quali si è sottoposto evidenziano la necessità di sottoporsi a una terapia d’urto. La redazione de Lalaziosiamonoi.it in ogni caso augura una pronta guarigione al tecnico serbo ed ex difensore biancoceleste, con la speranza di rivederlo al più presto in panchina.

L'ARRIVO DELLA LAZIO AD AURONZO DI CADORE

LAZIO, L'ANALISI DELLA SITUAZIONE DI JONY

TORNA ALLA HOME PAGE



Pubblicato il 13 luglio alle ore 00:45