Immobile non ha dubbi: “Vi dico cosa ruberei a Inzaghi. È sottovalutato, ma…”
27.03.2026 19:45 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Nel corso dell’intervista concessa a SkyCalcio Unplugged Ciro Immobile ha parlato anche del rapporto con Simone Inzaghi, soffermandosi anche sulla tipologia di allenatore e su cosa ruberebbe dal suo ex tecnico. Queste le parole dell’attaccante: “Con lui sono stato più tempo e ho vinto tanti trofei e titoli personali, giusto qualcosa (ride, ndr.). Vorrei rubargli la gestione del gruppo, è sottovalutata da molti ma è fondamentale. Lo vedo dalla mia esperienza, è una qualità principale per un allenatore".