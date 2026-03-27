Immobile vota Pio Esposito: “Ho sempre avuto un debole per lui”

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Tanti temi toccati da Ciro Immobile nel corso della lunga intervista nell’ultimo episodio di SkyCalcio Unplugged. Tra questi anche uno sguardo agli attaccanti della Nazionale di oggi, con l’ex capitano della Lazio che ha le idee chiare: “Ho un debole per Pio Esposito. Già in passato dicevo che tra i giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono felice del progresso che sta facendo, gioca in una grande squadra con ottimi giocatori e questo lo avvantaggia. Quando è entrato con l’Italia l’ho visto bene. Sono felice per lui. Contro la Bosnia farei giocare Pio Esposito e Kean. Il gol ti dà fiducia, lui ha segnato e la continuità è importante”.