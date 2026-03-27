Italia, ascolta Immobile: “Bosnia? Non c’è partita, a patto di evitare…”

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C’è tempo anche per la Nazionale nella lunga intervista concessa da Ciro Immobile a SkyCalcio Unplugged. L’ex capitano della Lazio non ha dubbi pensando allo spareggio Mondiale: “Conoscendo quelli con cui ho vinto l'Europeo, come Donnarumma, Barella e Bastoni, credo che si sono tolti un peso dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord”.

“La mente adesso è più libera e sono in condizioni di pensare che hanno le stesse possibilità della Bosnia di andare al Mondiale. Lo scoglio della prima parte è stato superato, soprattutto la tensione e il malumore dei tifosi italiani. Penso che se i ragazzi non accusano così tanto la pressione, non c'è partita. La squadra è forte, l'ho vista giocare tante volte. Bisogna scrollare la pesantezza della maglia della Nazionale".