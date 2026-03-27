Nazionali, Montenegro - Andorra termina 2-0: Marusic resta in tribuna
27.03.2026 20:10 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alle 18 il Montenegro è sceso in campo per affrontare in amichevole Andorra. Il match si è concluso 2-0 per i padroni di casa, in gol Mugosa e Osmajic. Zero minuti in campo per Adam Marusic che non era neanche a disposizione del ct Vucinic. Il terzino della Lazio non ha preso posto in panchina, non è stato convocato per la partita ed è rimasto in tribuna.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.