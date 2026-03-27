Pjanic avvisa l'Italia: "Giocare in Bosnia sarà un'impresa"

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La finale dei playoff tra Bosnia e Italia sarà di fuoco, parola di Miralem Pjanic che, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in vista del match.

“Sappiamo che non è mai semplice giocare un match di play-off. Bisognerà saper gestire al meglio le fasi positive e quelle di difficoltà. Credo nella mia Nazionale e nel mio Paese".

"Il Paese e tutto lo stadio faranno un tifo indemoniato. Giocare in Bosnia è complicato, per chiunque. Sfidarci in casa, sapendo che in palio c’è il pass per la Coppa del Mondo, sarà davvero un’impresa ostica per i nostri avversari”.

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