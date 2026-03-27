Italia, Immobile sicuro: “Avrei fatto comodo”. E svela il dialogo con Gattuso

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Lunga intervista di Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport per l’ultima puntata di SkyCalcio Unplugged. Tanti i temi toccati dall’ex attaccante della Lazio, tra cui anche quello di un possibile ritorno in Nazionale. Queste le sue parole: “Se Immobile avrebbe fatto comodo? In forma e senza infortuni sicuramente (ride, ndr.). A inizio anno Gattuso era venuto a Bologna quando eravamo in ritiro, prima dell'inizio del campionato. Mi aveva detto che avevo le stesse possibilità degli altri, poi tutto sta a quello che fai in campo. È andata come andata, la possibilità comunque c'era".