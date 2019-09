Inter - Lazio, formazioni ufficiali: fuori Immobile, Leiva e Lulic

Serie A TIM 2019-2020, 5° giornata

Stadio Giuseppe Meazza di Milano - mercoledì 25 settembre 2019, ore 21:00

Formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Politano, Lukaku. A disp.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Candreva, Dimarco, Lazaro, Sensi, Borja Valero, Gagliardini, Lautaro, Sanchez. All.: Antonio Conte.

INDISPONIBILI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Lulic, Cataldi, Leiva, Berisha, Adekanye, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Radu

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Alassio e Paganessi

IV UOMO: Fabbri

VAR: Calvarese

AVAR: Meli

Pubblicato il 24/09 alle ore 23.00