Italia, Legrottaglie: "Luiz Felipe? È un bravissimo ragazzo ma gioca per interesse”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati per lo stage che si svolgerà dal 26 a l 28 gennaio. Tra i 35 convocati ci sono anche il biancoceleste Luiz Felipe e Joao Pedro. I due sono brasiliani naturalizzati italiani, la scelta del commissario tecnico non è piaciuta all’ex difensore Nicola Legrottaglie che, secondo quanto riporta TuttoSport, ha commentato così la vicenda: “Conosco Jao Pedro ed è un bravissimo ragazzo, sicuramente lo è anche Luiz Felipe. Nulla da togliere a loro ma su questo argomento io sono completamente in disaccordo con le scelte, non per i giocatori ma per il principio”. Il punto su cui l’ex difensore si è soffermato è la nazionalità dei giocatori, secondo lui avrebbero accettato la convocazione solo perché l’Italia si sta preparando a giocare il Mondiale e non perché sposano la causa nazionale dal momento che non sono italiani di nascita: “Stanno facendo tutto questo per interesse, non perché sposano la causa nazionale. Se gli dicessero di andare a fare la Coppa d’Africa con tutto il rispetto se li dovessero chiamare non ci andrebbero”. Ha infine concluso: “Così non diamo seguito a una filosofia che negli ultimi anni ci ha fatto vincere anche gli Europei”

