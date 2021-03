Juventus - Lazio, De Grandis: "Insufficienza piena per Inzaghi, Immobile fuori condizione"

Altra sconfitta per la Lazio che perde 3-1 in casa della Juventus. Nonostante il vantaggio iniziale, i biancocelesti si fanno rimontare e non riescono a riprendere in mano la gara. Al termine del match negli studi di Sky Stefano De Grandis ha analizzato così il match: "La Lazio dopo 20 minuti è evaporata. Mi era piaciuto Leiva che è stato uno dei cambi di Inzaghi che stasera si becca un'insufficienza piena per i cambi. È stato preso Musacchio ma non gioca pur di mettere Patric fuori ruolo e non mandare Marusic sulla fascia. Lulic ha subito due operazioni ed è in difficoltà a destra, anche Immobile è fuori condizione. La Lazio ha qualità perché Correa fa un bellissimo gol. Avrebbe la qualità di ripartire anche se oggi si è visto poco, ha giocato da provinciale perché dopo il gol si è tirata indietro e ha dato la possibilità di giocare alla Juve. Doveva andare a cercare il secondo gol non essere remissiva, mi ha deluso dal punto di vista dell’atteggiamento".