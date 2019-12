Juventus - Lazio, Inzaghi: "Fatto qualcosa di magico. Scudetto? Continuiamo a credere"

Al termine dell'emozionante vittoria in Supercoppa contro la Juventus, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. Stasera è una vittoria meritata di un gruppo forte che ha sempre creduto in quello che facevamo, si meritano tutto questo. Sostituzioni? Ho grandissima fiducia, vedo allenarsi tutti e i tre subentrati e possono giocare dall'inizio. Luis alberto ha stretto i denti ed era ammonito, Leiva ha fatto molto bene ma in qualche ripartenza avevo paura che potessimo fare un fallo su un giocatore della Juve. Scudetto? Al di là del sogno Scudetto dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, ce ne sono state diverse in tre anni e mezzo ed è il frutto di questi ragazzi che continuano a credere. Una dedica? Penso a tutte le persone che sono sempre state con me, mia moglie i miei figli. In questi anni non ho mai avuto particolari problemi ma in determinati momenti in cui non andavano le cose so chi c'è stato e chi non c'è stato".

Subito dopo, l'allenatore della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Lavoriamo tanto per queste serate. Ce lo meritiamo, siamo sempre insieme, siamo una grande famiglia. Abbiamo dei giocatori meravigliosi che mi hanno fatto vivere sensazioni importanti. Ringrazio i nostri tifosi, purtroppo stasera sarebbero voluti venire in molti di più, quelli che c’erano non ci hanno fatto sentire soli. Questo è frutto di questi anni, dobbiamo continuare perché lavorando così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Dedica? In questi momenti ci sono tante dediche. Mi vengono in mente i miei genitori, mia moglie e i miei due splendidi figli. Condividono i momento belli e anche qualche delusione, ho potuto contare sempre su di loro”.