Juventus, Pogba di nuovo in gruppo: contro la Lazio...

Paul Pogba da mercoledì tornerà in gruppo. Il centrocampista francese, tormentato da continui infortuni nel corso della stagione, proverà a rimettersi in condizione per questo finale di stagione, ma è francamente impossibile, riporta tuttojuve.com, fare previsioni su quando potrà tornare a disposizione. L'ex Manchester potrebbe provare anche a strappare una convocazione contro la Lazio nel match di sabato sera, ma i precedenti in stagione non lasciano spazio a nessun tipo di previsione.