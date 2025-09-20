"La Lazio non proviene da, la Lazio è": lo spettacolare video del club per il derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia del Derby della Capitale, quando già da giorni si respira fermento, preoccupazione e adrenalina all'interno della città, sui profili social della Lazio è stato pubblicato uno spettacolare video per la stracittadina. Un omaggio al passato, con un occhio rivolto sempre al futuro. Un "regalo" ai protagonisti che hanno fatto la storia, ma anche la volontà di sottolineare con orgoglio le proprie origini. "La Lazio non proviene da, la Lazio è", la didascalia che accompagna le immagini. Eccole di seguito:

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.