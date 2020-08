Lazio, Acerbi s'improvvisa ciclista: "Sono in formissima". Ma il difensore ha qualche problema con i freni - VD

Riposte per il momento le scarpe da calcio, per i giocatori della Lazio è tempo di vacanze. Relax, sole, mare ma anche la possibilità di cimentarsi con altri sport. È il caso di Francesco Acerbi che, in compagnia del nutrizionista biancoceleste Iader Fabbri, ha fatto qualche giro in bici. Il video pubblicato su Instagram lo riprende nel corso della passeggiata: "Sono in formissima, non mi sono mai sentito meglio". Peccato che il difensore non abbia fatto in tempo neanche a terminare la frase. Qualche problema con i freni l'ha costretto a rimettersi immediatamente con lo sguardo rivolto alla strada. La curva era dietro l'angolo, l'highlander non può permettersi distrazioni. Come sul campo di calcio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO