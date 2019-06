Lazio, Amarildo: "Non ho più incontrato tifosi come i laziali. Leiva? Contento che stia facendo bene qui"

Amarildo è uno di quei nomi che anche i tifosi laziali delle nuove generazioni hanno sentito almeno una volta. L'ex giocatore della Lazio infatti figura nel celebre e suggestivo coro che ricorda i nomi di alcune stelle biancocelesti sudamericane, al fianco di Ruben Sosa e Pedro Troglio. Amarildo non ha mai dimenticato la Lazio e lo ha dimostrato in una lunga intervista concessa a Radiosei: "Non ho mai incontrato tifosi come quelli biancocelesti in nessuna delle 17 squadre in cui ho giocato. Rimango tutt'ora basito dall'incredibile affetto che mi dimostrano ogni volta che li vedo, anche in giro per il mondo. Sono stato a Roma solo una stagione, non ho vinto il titolo di capocannoniere, ma ogni volta percepisco la stima che la gente prova per me. Non c'è cosa più appagante per un calciatore". Celebre perché regalava sempre una copia della Bibbia ad un avversario, Amarildo sogna di tornare in Italia ad allenare i giovani ("Saudade? Per me è il contrario, questo è la mia seconda casa") e ha ripercorso vari momenti della sua carriera, come la celebre - presunta - testata a Lionello Manfredonia: "Sapevo che Manfredonia fosse uno che picchiava sempre. Quando sono entrato in campo mi ha detto 'Qui non c'è Bibbia, qui non c'è Dio', lo ripeteva ad ogni contrasto. Ho chiesto a Dio di concedermi cinque minuti per non porgere l'altra guancia (ride, ndr). Io ho fatto solo il gesto con la testa, lui ha messo la mano e l'arbitro mi ha espulso. Manfredonia è stato bravo, l'ho incontrato di nuovo più avanti e ci siamo chiariti". Infine, un passaggio anche su Lucas Leiva: "Lo vidi giocare in Brasile, fra gli under 17. Il 'biondo' si faceva notare, era già una spanna sopra a tutti. Ho seguito la sua carriera al Gremio, quindi al Liverpool e ora sono felice che stia facendo bene con la Lazio".