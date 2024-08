Lazio, Baroni su Dele-Bashiru: "Il ragazzo va costruito. Ho visto una crescita..."

Fisayo Dele-Bashiru è stato sicuramente tra le note positive in casa Lazio della prima giornata. I 90 minuti in campo contro il Venezia hanno messo in mostra alcune delle qualità del centrocampista robusto e fisico preso in estate dall'Hatayspor. Marco Baroni frena l'entusiasmo dei tifosi. Queste le sue parole in conferenza stampa sul nigeriano: "Io non ho forzato, il ragazzo va costruito. Ha caratteristiche fisiche e tecniche importanti, viene da un calcio diverso, da un modo di stare in campo diverso. Bisogna dargli fiducia, senza quella non si va da nessuna parte. Ho visto in allenamento una crescita importante nell'applicazione. Ho anticipato. 'Forzato' è una parola brutta. Se l'è conquistato in settimana il posto. Vale anche per gli altri. Se pensate ai campioni importanti, anche loro hanno avuto bisogno di tempo. Qui dobbiamo bruciare le tappe. Più c'è partecipazione, più il giocatore anticipa questa integrazione con ciò che vogliamo fare".