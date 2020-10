Lazio, Bastos in Paideia per accertamenti all'adduttore - FOTO

Durante l'ultimo match all'Olimpico contro l'Inter, Bastos è uscito prima dal campo per infortunio. Poco dopo la partita, il medico della Lazio Rodia aveva annunciato che, dai primi controlli, il difensore angolano aveva riportato un trauma distrattivo all'adduttore. In mattinata il giocatore, come annunciato tramite gli account social del club, si è recato in Paideia per eseguire ulteriori accertamenti. I test clinici riveleranno i tempi di recupero e sicuramente non saranno brevi.