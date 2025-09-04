Lazio, Bianchessi su Floriani Mussolini: "Tra un anno è in Nazionale". E sul cognome...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Romano Floriani Mussolini ha già fatto vedere di poter reggere il salto di categoria. Gli sono bastati pochi minuti contro il Sassuolo per mettersi in evidenza: ora si parla più del suo valore e meno del suo cognome. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente della Lazio Mauro Bianchessi ha svelato dei dettagli relativi al suo arrivo a Formello: “Ha rischiato di essere scartato dalla Lazio un paio di volte, ma decidevo sempre io”. Poi sul peso del cognome: “Per lui non è mai stato un peso, ma neanche per me o per i suoi genitori. Non si sono mai intromessi in questioni calcistiche. Gli feci firmare il primo contratto da professionista perché credevo in lui”. Infine aggiunge: “Se continua così, tempo un anno e lo vedremo in Nazionale”.

