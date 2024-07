Lazio, Bianchini fa il punto sugli infortuni: "Gila salterà la preparazione. Tavares..."

Dopo l'amichevole di ieri è aumentata la lista dei giocatori che hanno accusato problemi fisici in casa Lazio. L'ultimo a fermarsi in ordine cronologico è stato Danilo Cataldi, costretto a lasciare il campo a poco minuti dal termine della partita contro il Trapani, come fatto anche Nuno Tavares al 20' del primo tempo. A fare il punto ai microfoni di Radiosei è stato l'osteopata Riccardo Bianchini che si è espresso anche su Gaetano Castrovilli:

TAVARES – "Anche nelle migliori delle ipotesi, almeno dovranno passare 10 giorni per rivederlo in campo. Forse il giocatore è stato buttato nella mischia troppo presto: c’è stato un errore da parte dei medici".

CASTROVILLI – "Situazione positiva. Sceso in campo nel finale della scorsa stagione, ora c’è la possibilità di programmare. Lo vedremo in condizione attorno ad ottobre, il ragazzo ha preso totalmente fiducia. Avendo superato i problemi articolari, la Lazio l’ha preso al momento giusto".

GILA – "L'alluce è una zona particolare, è una zona di spinta, molto innervata, una zona carica di spinta. Un mese, un mese e mezzo prima di rivederlo in campo: Gila salterà tutta la parte di preparazione".

PATRIC – "Giocatore che dovrebbe essere resettato, si porta un qualcosa a livello fisico che lo destabilizza. Potrebbe esserci un trauma nascosto che condizioni le sue capacità di adattamento".