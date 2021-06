Lazio, Bucciantini: "Lotito non rivoluziona, se vuoi cambiare giusto partire dall'allenatore"

La Lazio è una delle tante squadre di Serie A che cambierà allenatore per la prossima stagione. Per il dopo Inzaghi l'obiettivo è Maurizio Sarri e Marco Bucciantini ha approvato questa scelta. Queste le sue parole durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale di Sky: "È una squadra che fa fatica a comprare titolari, ha un’identità precisa. Lotito non rivoluziona, non è la sua filosofia. Se vuoi cambiare dopo 5 anni cambi guida, è l’idea di novità che la Lazio ha fatto fatica a mettere nella squadra".