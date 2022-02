Lazio, Cassano: "Acerbi e Luis Alberto sono i grandi problemi di Sarri"

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv commentando la situazione della Lazio. Secondo l'ex attaccante i problemi di Sarri in biancoleste hanno due nomi e cognomi: “Gli hanno preso due giocatori e basta: Pedro e Hysaj. Gli altri sono quelli di Inzaghi. Luis Alberto? Fa una buona partita e poi cala. Adesso con Sarri vanno d’accordo ma fino a giugno. Qualcosa fra loro non quadra. Il problema grande di Sarri sono lo spagnolo e Acerbi ma per il tipo di giocatori che sono. Il fatto che adesso siano la miglior difesa della Serie A non è un caso”.