Lazio, Castellanos a Dazn: "Segnare? C'è un'altra cosa che è più importante"
31.08.2025 20:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel pre partita di Lazio - Verona il Taty Castellanos ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole in vista della seconda giornata di campionato: "Per l'attaccante è importante sempre fare gol, ma ancora di più lavorare per la squadra. Lo so e vogliamo continuare a dare una mano".
