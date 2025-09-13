Lazio, cosa si aspetta Sarri da Tavares? La frase in conferenza stampa

Nuno Tavares è tornato dal Portogallo dopo la convocazione a sorpresa durante la sosta per le nazionali. Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra la Lazio e il Sassuolo, Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni del terzino biancoceleste e su quello che si aspetta dalla sua crescita.

"Se gioca mi aspetto costanza di rendimento. Porre una domanda così presuppone che abbiamo tanti altri esterni. Se gioca, mi aspetto continuità e crescita. Sennò sarà sempre uno sostituito una volta che il risultato è a posto. Con la gamba che ha lui fare una buona fase difensiva dovrebbe essere abbastanza semplice".

