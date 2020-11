Lazio, da Acerbi a Leiva l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona - FOTO

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio del 25 novembre del 2020, un anno che davvero non risparmia nessuno. Diego Armando Maradona se n'è andato, a poche settimane dal suo sessantesimo compleanno a causa di un attacco respiratorio. Il mondo del calcio e quello dello sport in generale sono sotto shock per quello che il Pibe de Oro ha rappresentato in questi anni. Anche i calciatori biancocelesti hanno voluto dare l'ultimo saluto all'argentino esprimendo i loro pensieri via social. Tra i primi il giovane Armini: "Senza parole, rip leggenda", e poi ancora Patric: "Eterno Diego". Anche il leone Acerbi ha lasciato un pensiero: "Ciao Diego", così come Leiva: "Rip Diego". Bellissimo anche il pensiero di Gonzalo Escalante: "Riposa in pace Diego. Grazie per tutto quello che hai fatto per il tuo paese, non ti dimenticheremo mai".