Lazio, dalle aquile ai falchi: il declino dell'ex Maximiano
Luis Maximiano segue la tendenza delle ultime campagne trasferimenti. Il portiere portoghese, ex Lazio, ha deciso di salutare la Spagna in queste ore per partire alla volta dell'Arabia Saudita. Dalla Spagna, infatti, arrivano conferme sul suo passaggio al NEOM, società con sede a Tubuk per una cifra stimata intorno ai 6 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita. Un accordo che, come vi abbiamo svelato in esclusiva, non porterà nulla nelle casse dei biancoceleste, ma che segna il declino di un portiere che a Roma sognava il grande salto tra i grandi e ora si ritrova a dover seguire la strada che dalla Segunda Division lo porterà ai 'falchi' della Saudi Pro League.
