Maximiano si trasferisce in Arabia: cosa ci guadagna la Lazio? Il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai è ufficiale: Luis Maximiano giocherà in Arabia Saudita, il Neom ha pagato la clausola rescissoria da 8,1 milioni di euro per strapparlo all'Almeria. Dopo anni non particolarmente fortunati tra Italia e Spagna con le maglie di Lazio e Almeria, il portiere portoghese è pronto per iniziare questa nuova avventura che potrebbe dare una sterzata a una carriera considerata promettente dagli esperti ai tempi del Granada.

L'errore all'esordio con la maglia biancoceleste contro il Bologna è stata una sliding door da cui non si è mai realmente ripreso del tutto. Un cartellino rosso che ha lanciato la carriera di Ivan Provedel e rallentato la sua, ma a 26 anni ha ancora molto da dire. Ripartirà dalla Saudi Pro League, un campionato ricco di campioni e dove gira una grande quantità di denaro. Denaro che, purtroppo, non entrerà nelle casse della Lazio in seguito a questa operazione: infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nell'accordo stipulato tra Lazio e Almeria non era presente alcuna percentuale sulla futura rivendita in favore del club bancoceleste.

Pubblicato l'11/09