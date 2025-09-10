Ex Lazio | Maximiano lascia la Spagna e vola in Arabia: tutti i dettagli
10.09.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Nuova avventura per Luis Maximiano. L’ex portiere della Lazio è pronto a lasciare l’Almeria e la Spagna per unirsi al NEOM in Arabia Saudita. Il club della Roshn Saudi League infatti pagherà la clausola rescissoria di 8,1 milioni di euro presente nel contratto del portoghese, che firmerà un accordo quadriennale.
