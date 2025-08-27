Lazio, De Grandis: "Lotito? O risolve il problema per gennaio, oppure..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ha detto la sua sulle possibili novità in vista della partita della Lazio contro l'Hellas Verona, partendo dall'analisi di alcuni singoli, prima di rivolgersi direttamente a Lotito.

"Contro il Verona mi aspetto delle novità, sia perché alcuni giocatori sono fuori registro, sia perché altri meritando delle chance. Io farei tre cambi: fuori Lazzari, Cancellieri e Cataldi e dentro Marusic, Noslin e Rovella. Castellanos e Dia potrebbero anche giocare insieme nel caso in cui non giocasse Dele-Bashiru, ma è una valutazione che deve fare Sarri con calma. Non penso che cambierà modulo dopo una giornata, magari dopo la sosta potremmo vedere qualche modifica".

"Mi piacerebbe che Sarri si adattasse un po’ alle caratteristiche di Tavares, capisco debba migliorare tatticamente, ma la sua spinta sarebbe troppo importante. La rosa per quel che riguarda il centrocampo è cortissima e lo sarà ancora di più con la coppa d’Africa, con Dele-Bashiru e forse Belahyane fuori diventa difficile. Mercato? Lotito metta tutto a posto per il mercato di gennaio o ceda la Lazio".

