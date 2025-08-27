Calciomercato Lazio | Mandas, riflessioni sul futuro: c'è il rischio cessione, ma...

RASSEGNA STAMPA - La porta del futuro. Valutazioni in vista tra i pali: al momento Sarri ha scelto Provedel, ma l'alternanza con Mandas continuerà. Giocherà chi sta meglio, partendo sempre dal numero 94 (titolare anche contro il Verona). Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il greco nell'ultimo periodo è sembrato un po' più spento del solito: lo staff tecnico sta cercando di farlo migliore sui suoi interventi e sulla costruzione dal basso, così da farlo crescere ulteriormente.

In teoria Mandas è l'erede del numero 94, che se non dovesse tornare quello di un tempo potrebbe essere sacrificato a giugno, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Ma il rischio è che nei prossimi mesi la Premier League possa tornare a bussare alla porta della Lazio proprio per il classe 2001. La società potrebbe aver bisogno di una cessione per fare mercato a gennaio, soprattutto se non si dovesse sbloccare con l'accordo di uno sponsor: la richiesta è tra i 20 e i 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

