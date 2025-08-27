Lazio, carica Belahyane a centrocampo: nuova opzione per Sarri

RASSEGNA STAMPA - Al servizio di Sarri. Belahyane c'è, contro il Verona come a Como. Era in panchina al Sinigaglia, anche se non al 100%. All'Olimpico, davanti alla sua ex squadra, la sua condizione sarà ben diversa, pronto ad aiutare il centrocampo della Lazio come unica alternativa, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L'infortunio di inizio agosto ha rallentato il suo inserimento: Sarri lo stava provando come mezzala, un ruolo tutto nuovo per lui. L'esigenza è nata dalla presenza in rosa di due registi come Rovella e Cataldi, per questo il franco-marocchino si sta applicando con grande serietà. E viste le condizioni non perfette di Vecino, al momento rappresenta un'opzione preziosa dalla panchina. Con lui il tecnico potrà respirare un minimo nelle rotazioni, soprattutto a gara in corso.

