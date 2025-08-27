Lazio, servono i colpi di Zaccagni: contro il Verona è a caccia di riscatto

RASSEGNA STAMPA - Serve subito un cambio di marcia, non c'è tempo da perdere. Contro l'Hellas Verona, la Lazio deve dare una scossa e i suoi leader devono prendere in mano la squadra e prendersi le dovute responsabilità. Non ci si può adagiare sui problemi e crearsi alibi, bisogna dare tutto quel che si ha. Ed è Mattia Zaccagni, il capitano, il primo a doverci mettere la faccia, a caricarsi la squadra sulle spalle.

Proprio lui, il capitano. Che deve tornare ad essere decisivo proprio contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona. Tra l'altro, ha sempre dimostrato di non andarci piano nonostante il passato condiviso assieme: come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime quattro sfide contro gli scaligeri, Zac ha segnato tre gol e servito tre assist. È in assoluto la terza squadra a cui ha realizzato più gol in carriera (dopo Sassuolo e Spezia, rispettivamente 5 e 4), quella contro la quale negli ultimi due anni non ha mai steccato.

Zaccagni deve prendere la Lazio per mano e farla tornare a vincere. Alla prima all'Olimpico, davanti ai tifosi biancocelesti che troppo poco hanno esultato in casa nel 2025.

