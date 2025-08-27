Lazio, Provstgaard promosso da Sarri: ora è pronto all'esordio in casa

RASSEGNA STAMPA - Oliver Provstgaard è stata l'unica nota lieta della trasferta di Como. Il difensore danese ha dimostrato personalità e ha tenuto botta, non ha responsabilità sui gol dei lariani. L'ex Velje aveva già dimostrato il suo livello in amichevole, ma giocare nelle gare ufficiali è un'altra cosa.

L'ottima prova gli garantisce sicuramente la titolarità contro l'Hellas Verona, anche perché Romagnoli è squalificato, ma anche maggior considerazione in futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, fino ad ora ha collezionato tre sole presenze con la Lazio, tutte in trasferta. Ora è pronto all'esordio allo Stadio Olimpico.

La sua crescita sarà importante per creare concorrenza dietro a Gila e Romagnoli: il primo deve tornare a essere concentrato; il secondo, da bravo leader, dovrà fare da chioccia all'altro centrale mancino. Anche se è interessante ricordare di come Gila si prese il posto: due anni fa, dopo aver tenuto a lungo Gila in panchina, Sarri non lo tirò più fuori dopo averlo fatto esordire a Salerno e ridisegnò le gerarchie che sino a quel momento vedevano Casale titolare. Con Romagnoli andrà diversamente, ma il danese può crescere in maniera significativa sotto la guida di Sarri.

