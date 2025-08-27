Mancini, parla il figlio: "Indimenticabile lo scudetto con la Lazio. Con Sinisa..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La storia biancoceleste si basa su molti motti. Uno di questi è "di padre in figlio": una generazione di laziali che dona in eredità a quella successiva l'amore per questi colori. È un concetto che si può estendere anche ai calciatori che passano per la sponda biancoceleste del Tevere: chiunque vesta la maglia della Lazio, chi più chi meno, rimane legato a questi colori e questo legame si trasferisce anche i propri figli.

È ciò che è successo ad Andrea Mancini, figlio di Roberto e oggi ds della Sampdoria, il quale si è vissuto gli anni d'oro del padre a Roma. Come ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato di diverse tematiche, quegli anni se li ricorda molto bene e conferma il legame con le squadre vissute grazie al lavoro del padre: "Indimenticabile lo scudetto con la Lazio, bellissimi quelli con l'Inter e il City. Tutte squadre rimaste nel mio cuore".

Un appassionato di calcio si appassiona anche ai calciatori. Ecco i preferiti di Andrea: "Veron e Mihajlovic a Roma, Yaya Touré, Aguero e Tevez nel City, Ibrahimovic nell'Inter". Poi su Mihajlovic: "Era uno di famiglia: con papà hanno fatto una carriera insieme, i suoi figli sono miei fratelli e Arianna ancora oggi è sempre con mia madre. La nostra è stata una vita in comune, anche d'estate".

