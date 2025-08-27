Lazio, riapre la campagna abbonamenti? Dipende dal derby: il punto

RASSEGNA STAMPA - Il dato delle presenze all'Olimpico è destinato a crescere. Come vi avevamo già raccontato, ad oggi sono circa 35.000 le presenze confermate tra abbonati e biglietti venduti. La campagna abbonamenti si è chiusa con 29.163 tessere vendute, un dato importante che conferma quanto il tifoso biancoceleste ci tenga a stare vicino alla squadra nonostante tutte le problematiche che circondano il mondo Lazio.

La società starebbe pensando di aprire nuovamente la campagna abbonamenti, è una notizia che rimbalza da giorni. L'intenzione, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di monitorare l'andamento delle prossime sfide prima di prendere una decisione. In particolare, sarà fondamentale il derby alla quarta giornata. Il risultato potrebbe essere decisivo per la riapertura della campagna abbonamenti proprio dopo la sfida contro la Roma.

